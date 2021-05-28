Федеральная прокуратура в Бруклине расследует возможное вмешательство в выборы президента США в 2020-м году

По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», федеральная прокуратура в Бруклине расследует возможное вмешательство действующих и бывших украинских чиновников в выборы президента США в 2020-м году. По некоторым данным, они могли распространять ложную информацию о Джо Байдене. В этой связи, в частности, упоминается депутат Верховной Рады Андрей Деркач. США уже ввели санкции против Деркача. Его называют российским агентом.
2021-05-28T10:34:38+03:00
2021-05-28T10:34:47+03:00
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10:34, 28 мая 2021
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