Федеральная прокуратура в Бруклине расследует возможное вмешательство в выборы президента США в 2020-м году

По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», федеральная прокуратура в Бруклине расследует возможное вмешательство действующих и бывших украинских чиновников в выборы президента США в 2020-м году. По некоторым данным, они могли распространять ложную информацию о Джо Байдене. В этой связи, в частности, упоминается депутат Верховной Рады Андрей Деркач. США уже ввели санкции против Деркача. Его называют российским агентом.