Менее четверти россиян, 22%, испытывают оптимизм в отношении экономической ситуации в стране

34% ждут ухудшения, — показал опрос исследовательского холдинга «Ромир». О результатах сообщает РБК. При этом авторы исследования отмечают, что показатели улучшились по сравнению с 2020-м годом, когда ухудшения ситуации ожидали 64% респондентов.
2021-05-28T10:33:37+03:00
2021-05-28T10:50:41+03:00
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10:33, 28 мая 2021
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