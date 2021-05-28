Менее четверти россиян, 22%, испытывают оптимизм в отношении экономической ситуации в стране

34% ждут ухудшения, — показал опрос исследовательского холдинга «Ромир». О результатах сообщает РБК. При этом авторы исследования отмечают, что показатели улучшились по сравнению с 2020-м годом, когда ухудшения ситуации ожидали 64% респондентов.