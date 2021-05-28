Международная организация «Репортеры без границ» провела акцию протеста против задержания журналиста Протасевича

Акция состоялась в Литве, недалеко от контрольно-пропускного пункта на границе с Белоруссией. «Репортеры без границ» считают, что Протасевич стал жертвой жестокого обращения и пыток.

Тем временем Международная организация гражданской авиации проведет расследование вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Предварительный отчет будет представлен 25-го июня. Министр транспорта Ирландии называет действия белорусских властей атакой на авиационную безопасность.

Между тем, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о поддержке белорусских властей.

Мишустин также предложил рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиасообщения между Россией и Белоруссией.