Минсельхоз: Дефицита куриных яиц в России не будет

В Министерстве сельского хозяйства ответили на обеспокоенность производителей.

Потенциальный дефицит мог возникнуть из-за снижения закупочных цен. Газета Ведомости со ссылкой на производителей пишет о том, что себестоимость яиц выше, чем та цена, которую предлагают торговые сети. При этом в рознице в начале года яйца стали значительно дороже, В ведомстве уверяют, что благодаря комплексу мер к концу мая цены поползни вниз. За месяц падение составило от 10 до 20 процентов в зависимости от категории. Это связано с удешевлением кормов, а также сезонных затрат на тепло и электроэнергию – цитирует ТАСС заявление Минсельхоза. Кроме того, ритейлеры просчитались, закупив перед Пасхой чрезмерное количество продукта, что тоже негативно повлияло на ситуацию. Тем не менее, в Минсельхозе следят за ней и готовы на помощь отрасли льготными кредитами и пролонгацией уже существующих.

С начала года правительство принимает экстренные меры по сдерживанию цен на многие категории продуктов питания, включая мораторий на их повышение.