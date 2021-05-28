Выступление Валерия Митько, обвиняемого в госизмене, убрали из программы Международного арктического саммита в СПБ

Выступление президента Арктической академии наук, ученого Валерия Митько, обвиняемого в госизмене, убрали из программы Международного арктического саммита в Санкт-Петербурге. Организаторы назвали речь политической, — сообщает проект «Команда 29», который оказывает ученому юридическую поддержку. Сам Митько называет абсурдными обвинения в государственной измене.

Митько добавил, что в течение 50-ти лет работал на благо безопасности России и на благо развития науки. 79-летнему ученому грозит до 20-ти лет лишения свободы.