Авиакомпания Air France в третий раз была вынуждена отменить рейс из Парижа в Москву в обход Белоруссии

Перевозчик объясняет срыв очередного рейса позицией России, которая отказалась одобрить план полета. Как передает агентство ТАСС, в компании предложили воспользоваться лайнером компании «Аэрофлот» и вернуть деньги за билеты. Обратный рейс – из Москвы в Париж – также отменен.

Агентство Reuters отмечает, что по схожим причинам полеты Air France из французской столицы в российскую срываются уже два дня. Источники, в свою очередь, говорят, что «Аэрофлот» перевез большую часть пассажиров Air France, а также отмечают, что собственных рейсов в Москву у французского перевозчика может не быть до понедельника.

Со схожими проблемами столкнулась и австрийская авиакомпания Austrian Airlines: она не смогла выполнить в обход Белоруссии рейс из Вены в Москву. В МИДе даже призвали Россию объяснить отказ выдать соответствующее разрешение. Источник интернет-издания РБК, в свою очередь, уверяют, что такое одобрение вскоре появится, а задержка связана с тем, что Росавиации потребовалась проработка новых маршрутов из европейских стран.

Евросоюз ранее рекомендовал авиаперевозчикам выполнять рейсы в обход Белоруссии, а для ее авиакомпаний закрыл воздушное пространство. Поводом послужил инцидент с самолетом RyanAir, летевшим из Афин в Вильнюс, но совершившим принудительную посадку в Минске из-за данных об угрозе взрыва.

Евросоюз ранее рекомендовал своим авиаперевозчикам выполнять рейсы в обход Белоруссии и закрыл воздушное пространство для белорусской государственной авиакомпании «Белавиа». Поводом стал инцидент с самолетом Ryanair. Он летел из Афин в Вильнюс и совершил принудительную посадку в Минске — по официальной версии, из-за угрозы взрыва. Впоследствии информация о минировании не подтвердилась. Одновременно белорусские власти задержали журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу. Они летели этим рейсом.

Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном.

Роман Протасевич – бывший главный редактор Telegram-канала НЕХТА. В Белоруссии ему предъявлены обвинения по уголовному делу о массовых беспорядках. Ему грозит до 15-ти лет лишения свободы. Кроме того, КГБ Белоруссии внес Протасевича в список лиц, причастных к терроризму.

Адвокат Протасевича Инесса Оленская сообщила РИА «Новости», что вчера встретилась со своим подзащитным. Цитата, «он жив-здоров и на самочувствие не жаловался». Адвокат добавила, что дала подписку о неразглашении обстоятельств дела, поэтому не может пояснить процессуальный статус клиента и рассказать о своих дальнейших действиях как защитника.