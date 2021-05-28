Банк России отозвал лицензию у петербургского «Заубер Банка» и московского банка «Ирс»

Эти кредитные организации на 227-м и 317-м местах соответственно. Оба банка входят в систему страхования вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 11-го июня.
2021-05-28T09:36:33+03:00
2021-05-28T09:36:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2845272-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:36, 28 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…