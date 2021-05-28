В Иркутской области задержаны девять сотрудников коммунальных организаций

Их обвиняют в махинациях на сумму свыше 50-ти миллионов рублей, — сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. По данным следствия, в преступной схеме участвовали руководители крупнейших управляющих компания Иркутской области, которые обслуживали каждый четвертый дом в Иркутске. В Следственном комитете подчеркнули, что пятеро задержанных признали вину и сотрудничают со следствием.
2021-05-28T09:36:07+03:00
2021-05-28T09:36:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:36, 28 мая 2021
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