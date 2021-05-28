Роспотребнадзор считает, что тем, кто переболел коронавирусом, необходимо вакцинироваться

У переболевших развивается естественный иммунитет, но пока неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо защищает. Вакцины обеспечивают более надежную защиту, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
2021-05-28T09:35:35+03:00
2021-05-28T09:35:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2845268-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:35, 28 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…