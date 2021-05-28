Глава парламента Сирии Хаммуд Сабаг объявил о победе Башара Асада на президентских выборах

По официальным данным, действующего главу государства поддержали более 95% избирателей. Асад избран на очередной 7-летний срок. Он занимает пост президента с 2000-го года.

Президент Сирии Башар Асад поблагодарил сирийцев за «патриотизм и активное участие в народном волеизъявлении», а также призвал трудиться во имя достойного будущего, — цитирует президента государственное агентство САНА.