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09:34, 28 мая 2021

Французская авиакомпания Air France снова отменила рейс из Парижа в Москву в обход Белоруссии

Источник «Интерфакс» сообщил, что формально регулярное авиасообщение между двумя странами не восстановлено из-за коронавирусных ограничений. Каждый рейс требует отдельного согласования. Ранее рейс в Москву отменил и австрийский национальный авиаперевозчик. В компании сообщили, что российские власти не дали разрешения на полет по новому маршруту в обход Белоруссии.


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