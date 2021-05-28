Французская авиакомпания Air France снова отменила рейс из Парижа в Москву в обход Белоруссии

Источник «Интерфакс» сообщил, что формально регулярное авиасообщение между двумя странами не восстановлено из-за коронавирусных ограничений. Каждый рейс требует отдельного согласования. Ранее рейс в Москву отменил и австрийский национальный авиаперевозчик. В компании сообщили, что российские власти не дали разрешения на полет по новому маршруту в обход Белоруссии.