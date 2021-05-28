СК применил новейшую методику в ходе расследования уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как стало известно газете «Коммерсантъ», на допросах мимику и жесты Фургала анализировали с помощью компьютерных программ, и эти выводы стали уликой против бывшего губернатора. Интерпретировали результаты четверо экспертов. Они выявили несколько сотен вербальных и невербальных признаков, которые, как считают эксперты, доказывают неискренность Фургала. Адвокат Сергей Гроза назвал подобную методику опасным прецедентом и попыткой следствия заменить доказательства «квазинаучными экспериментами».