Мосгорсуд огласит приговор бывшим полицейским, которые обвиняются в фальсификации дела журналиста Ивана Голунова

Ранее прокурор просил приговорить Игоря Ляховца к 16-ти годам лишения свободы, Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева – к 12-ти годам. Прения и допросы подсудимых проходили в закрытом режиме из-за материалов с грифом «секретно».

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6-го июня 2019-го года. Спустя пять дней журналиста освободили и все обвинения были сняты. Через полгода стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий против сотрудников полиции. Голунов был признан потерпевшим.

Среди самих полицейских дело Голунова активно обсуждалось, и единого мнения нет,— рассказал «Эху» администратор сообщества «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» Владимир Воронцов.

Андрей Щиров, начальник обвиняемых полицейских, проходит по делу как свидетель. Он утверждает, что ничего не знал о действиях подчиненных. Весной источник Интерфакса сообщал, что полковник Щиров уехал из России. По некоторым данным, он живет в Черногории.