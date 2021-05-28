Z Архив новостей новости
5 16 6 1037
09:02, 28 мая 2021

Международная организация гражданской авиации объявила о начале расследования принудительной посадки самолета в Минске

Международная организация гражданской авиации объявила о начале расследования принудительной посадки самолета компании RyanAir в Минске. Инцидент получил широкий резонанс после ареста летевших этим лайнером журналиста Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги.

Целью расследования в организации гражданской авиации считают попытку установить, было ли нарушено международное авиационное право. Первые итоги ожидаются к концу июня – по крайней мере, об этом рассказал министр транспорта Ирландии. Он, в свою очередь, уже назвал посадку лайнера ирландской авиакомпании RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс, «атакой на европейскую авиационную безопасность».
С требованием провести расследование к белорусским властям обратился и гендиректор перевозчика Майкл О’Лири, сообщает газета Wall Street Journal. В своем письме он отвергает версию, выдвинутую Минском и называет произошедшее «преднамеренным угоном самолета». В частности, по утверждениям гендиректора RyanAir, экипаж севшего в Минске лайнера просил белорусских диспетчеров связаться с руководством компании после сообщений об угрозе взрыва, однако диспетчеры отказались. Кроме того, О’Лири пожаловался на то, что сотрудники минского аэропорта задержали экипаж более чем на 6 часов без объяснения причин и долгое время отказывались заправлять самолет, а сами летчики и пассажиры сопровождались вооруженными охранниками.

По данным РБК, в ближайшее время европейским авиакомпаниям разрешать летать в Россию в обход Белоруссии. Задержка с выдачей таких разрешений объясняется техническими причинами. Новые маршруты просто не успели согласовать, — утверждает источник издания.
26-го и 27-го мая французская Air France была вынуждена отменить свой рейс из Парижа в Москву, поскольку Россия не согласовала изменение маршрута в обход Белоруссии. По этой же причине отменен рейс «Австрийских авиалиний». Австрия потребовала объяснений от России.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Идеальный политик Сахаров понимал как мало кто другой, что ключевой фактор в политике – это доверие общества. Сахаров был бы идеальным президентом. Президентом страны должен быть идеальный политик, человек, верящий в нравственные идеалы…

5 115 6 12316 21.05
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Палестинское заблуждение ВВП на человека ПА является одним из самых высоких в регионе — выше, чем у Египта и Туниса, чуть ниже Алжира и не существенно ниже чем у Иордании…

5 207 6 57373 21.05
Голосование
Кто лучше?
5 81 6 10978 25.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Идти дорогой Сахарова Мы должны бросить этой власти открытый вызов, как это сделал в свое время Андрей Сахаров. Пришло время начать формирование Гражданского Конгресса – открытого сетевого объединения сторонников демократии…

5 44 6 6708 25.05
Блоги

+ Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей «Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь!»..

5 204 6 34837 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Шокирующий» случай Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана…

5 267 6 48017 24.05
Блоги

О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…

5 111 6 22108 22.05
Блоги

Департамент по авиации Республики Беларусь: Об инциденте с аварийной посадкой самолета RyanAir В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывалось давление, угрозы и принуждения, представляем записи переговоров диспетчер-пилот…

5 129 6 26809 25.05
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Байден и «Северный поток-2» Сейчас, правда, к власти придут зеленые и забанят и газ совсем, а во Франции придет Марин Ле Пен, и вы им еще за Рур ответите, и в итоге Германия вернется к дровам и валежнику, но это отдельная сказка…

5 98 6 48766 21.05
Блоги

Певица Манижа заняла девятое место на конкурсе «Евровидение» Победителем же стала итальянская рок-группа Maneskin…

5 175 6 39533 23.05
Блоги

Денис Драгунский писатель

Еще одна глупая ложь про СССР Не надо к мифу о советском пломбире добавлять миф о том, что советское общество было «этнически безразличным»...

5 400 6 92494 27.05
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

М.Майерс: Считаете ли вы Софью Сапегу политической заключенной?
М.Захарова: Вы на каком основании задаете этот вопрос? Мы же не правозащитная организация. Мы государственная структура, которая начала заниматься отстаиванием прав российской гражданки…

5 115 6 27688 27.05
#слушать 23:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кроме россиянки Сапеги в Минске никто из российских граждан не выходил Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: «Петров и Боширов — это ясно. А остальные двое кто?»...

5 74 6 18169 25.05
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Колония на Марсе и завод Tesla в Удмуртии Среди прочего Маск заявил о возможности изготовления электромобилей Тесла в России, эти планы моментально поддержали глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатор Калужской области Владислав Шапша…

5 21 6 5115 23.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Екатерина Великая. Между свободой и рабством Екатерина Великая. Между свободой и рабством От Екатерины II до Горбачева правители предполагали, что немного отреставрировав систему, можно придать ей новое дыхание, и все будет хорошо…

5 23 6 5643 22.05
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и его стиль Какой строитель не матерится? Да и в партийном аппарате это было принято. Как объяснить подчиненным, что они не правы? Но нет. Матерных слов он не употреблял. Ни дома, ни на работе, ни за бутылкой…

5 21 6 14526 21.05

Популярное за неделю

Новости

Кремль ожидает, что ситуацию с самолетом Ryanair и задержанной россиянкой обсудят завтра на встрече Путина и Лукашенко Москва «де-юре может поднять вопрос» о передаче Софьи Сапеги, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков…

5 7 6 8221
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко от операции изолировали. Ему купили телескоп, заперли на каком-то чердаке и велели следить, не появятся ли самолеты НАТО. И никуда не звонить, ничем не мешать…

5 53 6 74760 26.05
#слушать 52:27 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Кто лучше?
5 82 6 10890 25.05
Блоги

Андрей Литвинов, пилот Аэрофлота: Что бы сделал я В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?..

5 232 6 198929 24.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Nехта / Протасевич / Лукашенко / Путин/ боевые роботы Шойгу… Nехта / Протасевич / Лукашенко / Путин/ боевые роботы Шойгу… Диктаторы, в отличие от романтических прекрасных мальчишек, не знают жалости и не боятся крови…

5 66 6 77566 24.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9128786
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4916895

Сегодня в эфире