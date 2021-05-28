Международная организация гражданской авиации объявила о начале расследования принудительной посадки самолета в Минске

Международная организация гражданской авиации объявила о начале расследования принудительной посадки самолета компании RyanAir в Минске. Инцидент получил широкий резонанс после ареста летевших этим лайнером журналиста Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги.

Целью расследования в организации гражданской авиации считают попытку установить, было ли нарушено международное авиационное право. Первые итоги ожидаются к концу июня – по крайней мере, об этом рассказал министр транспорта Ирландии. Он, в свою очередь, уже назвал посадку лайнера ирландской авиакомпании RyanAir, летевшего из Афин в Вильнюс, «атакой на европейскую авиационную безопасность».

С требованием провести расследование к белорусским властям обратился и гендиректор перевозчика Майкл О’Лири, сообщает газета Wall Street Journal. В своем письме он отвергает версию, выдвинутую Минском и называет произошедшее «преднамеренным угоном самолета». В частности, по утверждениям гендиректора RyanAir, экипаж севшего в Минске лайнера просил белорусских диспетчеров связаться с руководством компании после сообщений об угрозе взрыва, однако диспетчеры отказались. Кроме того, О’Лири пожаловался на то, что сотрудники минского аэропорта задержали экипаж более чем на 6 часов без объяснения причин и долгое время отказывались заправлять самолет, а сами летчики и пассажиры сопровождались вооруженными охранниками.

По данным РБК, в ближайшее время европейским авиакомпаниям разрешать летать в Россию в обход Белоруссии. Задержка с выдачей таких разрешений объясняется техническими причинами. Новые маршруты просто не успели согласовать, — утверждает источник издания.

26-го и 27-го мая французская Air France была вынуждена отменить свой рейс из Парижа в Москву, поскольку Россия не согласовала изменение маршрута в обход Белоруссии. По этой же причине отменен рейс «Австрийских авиалиний». Австрия потребовала объяснений от России.