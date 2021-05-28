31% россиян хотели бы брать в офис своих домашних питомцев

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследовательского центра сервиса Зарплата.ру. В большей степени эту идею поддерживают женщины. В исследовательском центре добавили, что в США каждая пятая компания разрешает брать на работу домашних животных, а в Европе – каждая десятая.

По данным ВЦИОМ, домашние животные есть у 60% россиян, причем кошки популярнее собак.