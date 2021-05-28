В Японии до 20-го июня продлен режим чрезвычайной ситуации в девяти префектурах, включая Токио, из-за распространения коронавируса. Власти считают, что сохраняется нагрузка на систему здравоохранения. Кроме того, есть риск распространения новых штаммов.

Летом в Токио пройдут Олимпийские игры. На соревнования не допустят болельщиков из-за рубежа. Социологические опросы показывают, что от 60% до 80% японцев против проведения Олимпиады.