Компания Niке расторгла контракт с Неймаром, нападающим ПСЖ и звездой мирового футбола

Это связано с расследованием о сексуальных домогательствах, — пишет газета The Wall Street Journal. Пять лет назад одна из сотрудниц Niке рассказала, что футболист пытался принудить ее к сексу в своем номере в отеле в Нью-Йорке. Адвокаты Неймара заявляют, что он будет решительно защищаться от безосновательных нападок в случае подачи иска, но пока этого не произошло.

Неймар сотрудничал с Niке в течением 15-ти лет.