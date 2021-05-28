Компания Microsoft сообщила о массированной хакерской атаке на 150 организаций на этой неделе

Это американские и иностранные правительственные учреждения и аналитические центры. Вице-президент Microsoft Том Берт считает, что за атакой стоят российские кибершпионы. По данным американских СМИ, злоумышленники добились некоторого успеха.
2021-05-28T08:33:58+03:00
2021-05-28T09:11:09+03:00
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08:33, 28 мая 2021
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