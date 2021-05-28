Министерство сельского хозяйства не ожидает дефицита куриных яиц в России

Ранее производители пожаловались в Минпромторг на критическое снижение закупочных цен на свою продукцию. В Росптицесоюзе предупредили, что это грозит дефицитом. Компании не смогут долго работать в убыток и задумаются об уменьшении поголовья кур, — пишет газета «Ведомости».