Министерство сельского хозяйства не ожидает дефицита куриных яиц в России

Ранее производители пожаловались в Минпромторг на критическое снижение закупочных цен на свою продукцию. В Росптицесоюзе предупредили, что это грозит дефицитом. Компании не смогут долго работать в убыток и задумаются об уменьшении поголовья кур, — пишет газета «Ведомости».
2021-05-28T08:33:16+03:00
2021-05-28T09:13:23+03:00
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08:33, 28 мая 2021
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