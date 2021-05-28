Международная организация гражданской авиации решила провести расследование принудительной посадки в Минске самолет

Международная организация гражданской авиации решила провести расследование принудительной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Цель расследования – установить, было ли нарушено международное авиационное право, в том числе положения Чикагской конвенции. Первый результаты планируется обнародовать к 25-му июня. До этого Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии. Несколько европейских авиаперевозчиков уже отказались от полетов.