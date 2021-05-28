В России стартовал конкурс худших школьных туалетов

Конкурс организовала компания-производитель чистящих средств для туалета. Она запустила сайт, на который можно присылать фотографии туалета в вашем учебном заведении – и там же голосовать за самый ужасный. На данный момент конкурсантов набралось уже более 130, лидирует санузел чебоксарского лицея номер 44 – за него отдали уже почти тысячу голосов. Также там можно оставить комментарии – например, родители учеников из школы номер 1 в городе Гусь-Хрустальный признаются, что их дети отпрашиваются домой, когда хотят в туалет.

Санузел, набравший больше всего лайков, организаторы обещают отремонтировать. Еще 100 «серебряных» финалистов получат набор чистящих средств стоимостью 4000 рублей.

Заявки принимаются до 31-го мая.