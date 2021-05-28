Правительство, по данным газеты «Коммерсантъ», намерено к 2023 году внедрить новую систему оплаты труда врачей

Как отмечается, целью реформы может стать ликвидация дефицита медиков в отдельных регионах и введение более прозрачных расчетов при выплате зарплат.

Вопрос изменений в принципах оплаты труда обсуждался на очередном заседании профильной трехсторонней комиссии, где участвуют министерство труда, профсоюзы и работодатели. Там, как отмечает газета, и был представлен проект постановления, согласно которому новую систему в конце года хотят опробовать в качестве эксперимента в 7 регионах. Оклады местных работников больниц и поликлиник будут считать с учетом двух новых величин: это коэффициенты, которые зависят от должности работника и экономического развития субъекта. При этом размер окладов, как уверяют авторы реформы, не будет ниже нынешнего уровня.

Между тем методик расчета коэффициентов пока не существует, а предварительные измерения показывают, что они будут отличаться по стране в несколько раз. Как утверждается, на данный момент для Москвы коэффициент, из которого может рассчитываться зарплата, будет равен 3, в то время как для некоторых регионов – 1. Это вызывает вопросы у некоторых экспертов, которые отмечают, что согласно Трудовому кодексу дискриминации в зарплате по географическому признаку при равном объеме работы быть не должно.

Официально в министерстве труда реформу зарплат врачей пока не комментировали.