Приговор по делу против полицейских, задержавших Ивана Голунова, огласят сегодня в Мосгорсуде

На расследование и рассмотрение дела ушло почти два года.

Для бывших сотрудников МВД, которые по версии гособвинения подкинули наркотики Ивану Голунову, прокуратура запросила реальные сроки. Организатором ведомство называет бывшего главу отделения по борьбе с незаконным оборотом героина и синтетических наркотиков по западному округу Москвы Игоря Ляховца. Для него затребовали 16 лет колонии. Бывших подчинённых офицера Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева обвинение просит посадить на 12 лет, а их коллегу Дениса Коновалова, единственного, кто признал вину, на 7 лет.

Также прокуратура просила суд лишить этих людей права занимать должность на госслужбе и удовлетворить гражданский иск от Ивана Голунова на сумму в пять миллионов рублей.

Гособвинение пришло к выводу, что это преступление не носило заказной характер, то есть полицейские пытались посадить журналиста-расследователя, чтобы повысить раскрываемость преступлений, получить премию и продвинуться по службе.

Полицейские задержали Голунова в июне 2019-ого года. В обвинительном заключении сказано, что полицейские планировали это три месяца.