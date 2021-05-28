Глава ВОЗ Тедрос Габрейесус считает необходимым увеличить темпы и расширить географию вакцинации от коронавируса.
Габрейесус напомнил, что пандемия коронавируса и кризис, связанный с ней продолжается уже 18 месяцев.
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Глава ВОЗ Тедрос Габрейесус считает необходимым увеличить темпы и расширить географию вакцинации от коронавируса.
Габрейесус напомнил, что пандемия коронавируса и кризис, связанный с ней продолжается уже 18 месяцев.
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…