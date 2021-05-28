В Минске состоится заседание совета премьер-министров стран СНГ

Главы правительств обсудят, в первую очередь, восстановление экономик участниц Содружества после эпидемии коронавируса.

Кроме того, они должны подписать несколько документов, некоторые из которых также касаются преодоления последствий пандемии. Один из них – план совместных действий по борьбе с инфекционными болезнями. Некоторые документы касаются сотрудничества в рамках СНГ в сфере сельского хозяйства: например, планируется принять комплекс мер по борьбе с ящуром у животных.



Саммит глав правительств Содружества в Минске пройдет на фоне обострения ситуации вокруг Белоруссии.

На прошлой неделе в столице республики были задержаны один из основателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега. Они летели рейсом компании RyanAir из Афин в Вильнюс, однако самолет совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о минировании.

При этом для сопровождения лайнера был поднят истребитель. Инцидент привел к приостановке авиасообщения с Белоруссией со стороны целого ряда европейских стран. Будет ли ситуация обсуждаться на саммите премьер-министров СНГ, не уточняется.

Одновременно с минской встречей глав правительств Содружества в Сочи пройдут переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.