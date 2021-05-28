Компания Unilever предупредила о возможной приостановке производства мороженого из-за нового госрегулирования на рынке

Компания Unilever (выпускает в России, помимо прочего, мороженое под марками «Магнат», «Экzo» и «Золотой стандарт») предупредила о возможной приостановке производства из-за нового госрегулирования на рынке.

Линии на заводах в Туле и Омске грозят остановить ориентировочно на 10 дней – именно столько, по заявлению компании, ей не хватает, чтобы отладить оборудование в связи с новой маркировкой, обязательной для мороженого и сыров с 1 июня. По состоянию на 27 мая предприятия до сих пор не получили образцы маркированной упаковки, без которых типографии не могут подготовиться к работе по новым правилам.

Помимо Unilever, о похожих проблемах объявили и производители мороженого «Чистая линия».

Эта маркировка – часть государственной стратегии, которая предполагает, что к 2024 маркировать будут чуть ли не все категории товаров. Занимается созданием системы маркировки «Честный знак» Центр развития перспективных технологий. Первыми под маркировку попали лекарства, табак, духи, обувь, шины и ряд других товаров. В 2020-м, когда систему вводили на фармацевтическом рынке, сроки пришлось сдвигать – иначе аптеки обещали пустые полки в разгар пандемии коронавируса.

В Центре развития перспективных технологий считают, что сообщения Unilever «имеют целью нагнетание ситуации и не направлены на конструктивное разрешение вопроса». А в Минпромторге уверяют, что даже из-за 10-дневного простоя у крупного игрока на рынке потребители никаких перебоев не почувствуют.