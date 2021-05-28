Президенты России и Белоруссии встретятся сегодня в Сочи

Это уже третий приезд Александра Лукашенко в этом году.

Президент Белоруссии говорил накануне, что намерен обсудить с Владимиром Путиным санкционный режим, направленный против обеих стран. По словам Александра Лукашенко, диалог пойдёт о том, чтобы в российско-белорусском союзе выстроить свою систему и заполнить рынок товарами собственного производства.

Глава республики также отмечал, что в отношениях Минска и Москвы есть проблемы, но сейчас стороны пытаются найти выход из этого положения.

В свою очередь газета href=http://www.kommersant.ru/>«Коммерсантъ» со ссылкой на четыре информированных источника сообщала, что на этой встрече речь пойдёт о так называемых «дорожных картах» по интеграции экономик России и Белоруссии.

По данным собеседников издания, разработку этого плана стороны намерены закончить к осени. Самыми сложными вопросами для Москвы и Минска по этим данным стали программы, касающиеся нефтегазовой и налогово-таможенной сфер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что отдельного выступления для прессы по результатам сегодняшнего визита не запланировано.

Главный эксперт Аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что не нужно ожидать громких заявлений.

Идет какой-то жесткий торг по очень важным вопросам, но пока обе стороны пока не хотят выносить их в публичное пространство, добавил Карбалевич.