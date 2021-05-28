Минтруда планирует запустить в ряде регионов пилотный проект новой системы расчета зарплаты медиков.

Как пишет Ъ, испытания новой системы будут проводиться с ноября текущего года по март 2022 года в нескольких регионах. По новым правилам, оклады медиков будут рассчитывать в учетом двух дополнительных величин: коэффициента дифференциации окладов по должностям и коэффициента экономического развития региона. Итоговая сумма не может быть ниже текущего уровня. Полностью равными зарплаты в разных регионах не станут. Так, по предварительным расчетам, в Москве региональный коэффициент составит 3, в Санкт-Петербурге – 2,5, а в других субъектах – 1. Результаты пилотного проекта планируют к концу июня 2022 года, тогда же будет подготовлено постановление о распространении новой системы на все регионы, отмечает издание.
2021-05-28T05:14:44+03:00
2021-05-28T05:14:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2845178-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:14, 28 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…