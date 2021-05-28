МГС вынесет приговор экс-полицейским по делу о фальсификации доказательств против Ивана Голунова.

Ранее обвинение запросил для пятерых обвиняемых от 7 до 16 лет лишения свободы. Журналиста Ивана Голунова задержали летом 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. При этом, как показало расследование, запрещенные вещества сотрудники МВД подкинули Голунову в рюкзак. На фоне широкой общественной кампании в

поддержку журналиста через несколько дней его уголовное преследование было прекращено.