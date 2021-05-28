Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня опять встречаются в Сочи.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нынешние переговоры планировались еще до принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержания летевшего этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подруги, гражданки России Софьи Сапеги. По словам представителя Кремля, Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах инцидента. По словам Пескова, основная повестка переговоров связана с экономическими вопросами. Как заявил Песков, заявлений для прессы по итогам встречи не запланировано.
2021-05-28T05:09:43+03:00
2021-05-28T05:09:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 28 мая 2021
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