Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня опять встречаются в Сочи.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нынешние переговоры планировались еще до принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержания летевшего этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подруги, гражданки России Софьи Сапеги. По словам представителя Кремля, Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах инцидента. По словам Пескова, основная повестка переговоров связана с экономическими вопросами. Как заявил Песков, заявлений для прессы по итогам встречи не запланировано.