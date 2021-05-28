Сегодня в Минске состоится судебное обжалование задержания гражданки России Софьи Сапеги

Как сказал адвокат Александр Филанович, будет ли присутствовать в суде сама Сапега неизвестно, этот вопрос находится в компетенции суда.

Посетить Сапегу после ее задержания и ареста адвокатам в СИЗО КГБ не удалось.

Сапега была задержана 23 мая вместе с журналистом Романом Протасевичем после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывает Запад принять жесткие меры в отношении режима Лукашенко.

Ранее Тихановская уже анонсировала новую «активную фазу давления» на Лукашенко.

Мать задержанной россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич не верит записи одного из провластных белорусских телеграм-каналов, на которой Сапега говорит, что она якобы был главным редактором телеграм-канала, в котором раскрывались личные данные белорусских силовиков

Мать Анны Дудич собиралась поехать в Минск.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 28 мая затронет тему гражданки РФ Софии Сапеги, которая была задержана в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем, по словам Пескова, в основном повестка предстоящей встречи экономическая