Япония продлевает режим ЧС до 20 июня в девяти префектурах, включая Токио.

Об этом сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, который координирует деятельность центрального штаба по борьбе с распространением инфекции. По последним данным, общее количество случаев инфицирования в Японии превысило 735 тыс., более 12 тыс. человек умерли.