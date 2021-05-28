Япония продлевает режим ЧС до 20 июня в девяти префектурах, включая Токио.

Об этом сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, который координирует деятельность центрального штаба по борьбе с распространением инфекции. По последним данным, общее количество случаев инфицирования в Японии превысило 735 тыс., более 12 тыс. человек умерли.
2021-05-28T04:10:50+03:00
2021-05-28T04:10:54+03:00
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04:10, 28 мая 2021
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