ЕС не признает результаты президентских выборов в Сирии, победителем которых объявлен Башар Асад.

Как заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Португалии верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, эти выборы не были свободными и справедливыми, они не будут способствовать урегулированию конфликта, не приведут к нормализации отношений международного сообщества с сирийским режимом. Ранее Боррель также заявил, что состоявшееся голосование не отвечало ни одному критерию подлинно демократического процесса.