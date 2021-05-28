ЕС не признает результаты президентских выборов в Сирии, победителем которых объявлен Башар Асад.

Как заявил по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Португалии верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, эти выборы не были свободными и справедливыми, они не будут способствовать урегулированию конфликта, не приведут к нормализации отношений международного сообщества с сирийским режимом. Ранее Боррель также заявил, что состоявшееся голосование не отвечало ни одному критерию подлинно демократического процесса.
2021-05-28T04:09:46+03:00
2021-05-28T04:09:50+03:00
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04:09, 28 мая 2021
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