Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала природный газ из России «самым грязным в мире».

Как передает РБК, выступая на слушаниях в Конгрессе, Грэнхолм подчеркнула, что выступает против строительства газопровода СП-2, поскольку считает его «очень опасным».
2021-05-28T04:07:28+03:00
2021-05-28T04:07:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 28 мая 2021
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