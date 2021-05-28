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04:05, 28 мая 2021

Мосгорсуд огласит приговор бывшим полицейским по делу журналиста Ивана Голунова.

Как передает ТАСС, на скамье подсудимых пять человек, обвиняемых в фальсификации дела Голунова о сбыте наркотиков. Ранее обвинение просило приговорить подсудимых к разным срокам лишения свободы : от 7 до 16 лет. Прения и допросы подсудимых проходили в закрытом от СМИ режиме из-за имеющихся в деле материалов с грифом «секретно».


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