ICAO призвала все страны к сотрудничеству в расследовании принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске.

В заявлении Международной организации гражданской авиации говорится, что расследование должно «установить все факты этого события» в интересах обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации. Ранее о решении ICAO начать расследование сообщил министр транспорта Ирландии Имон Райан. Ожидается, что промежуточный доклад организация представит до 25 июня.