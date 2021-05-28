ICAO призвала все страны к сотрудничеству в расследовании принудительной посадкой рейса Ryanair в Минске.

В заявлении Международной организации гражданской авиации говорится, что расследование должно «установить все факты этого события» в интересах обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации. Ранее о решении ICAO начать расследование сообщил министр транспорта Ирландии Имон Райан. Ожидается, что промежуточный доклад организация представит до 25 июня.
2021-05-28T04:04:20+03:00
2021-05-28T04:04:25+03:00
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04:04, 28 мая 2021
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