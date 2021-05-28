Сергей Шойгу показал Владимиру Путину макет нового музея ВС в парке «Патриот».

По словам Министра обороны, новый музей планируется построить на площади 150 тыс. кв.м. в форме звезды, каждый луч которой будет посвящен какому-либо событию в военной истории страны. Каждые полгода тематику экспозиции будут менять. Стоимость проекта Шойгу не называл.