Мосгорсуд признал законной экстрадицию в Белоруссию гражданина этой страны Андрея Казимирова.

На родине он подозревается в причастности к массовым беспорядкам. Как сообщает ТАСС, решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Руководитель фонда «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина в разговоре с интернет изданием «Открытые медиа» отметила, что Белоруссия уже делала запросы о выдаче граждан по делам о массовых беспорядках, однако Казимиров стал первым, кого Россия согласилась экстрадировать.