Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:07, 28 мая 2021

ИО премьера Армении Никол Пашинян предложил план урегулирования конфликта с Азербайджаном.

Он предполагает в т.ч. быстрый отвод военных подразделений от армяно-азербайджанской границы обеими сторонами и размещение на границе международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну — сопредседателя Минской группы. По словам Пашиняна, размещение наблюдателей необходимо, чтобы оба государства были уверены, что одна из сторон не приближается к границе.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Идеальный политик Сахаров понимал как мало кто другой, что ключевой фактор в политике – это доверие общества. Сахаров был бы идеальным президентом. Президентом страны должен быть идеальный политик, человек, верящий в нравственные идеалы…

5 115 6 12221 21.05
Новости

Инсайдер: Белорусские пропагандисты выдают за фотографии якобы воевавшего в «Азов» Протасевича снимки погибшего бойца О том, что задержанный после принудительной посадке в Минске самолета Ryanair Протасевич якобы воевал в Донбассе, написал ряд провластных белорусских блогеров…

5 51 6 14281
Голосование
Кто лучше?
5 79 6 10602 25.05
Новости

Лукашенко утверждает, что Путин извинялся перед ним за обсуждение Белоруссии во время телефонного разговора с Байденом Лукашенко предложил лидерам России и США приехать в Минск, если они хотят обсуждать Белоруссию…

5 55 6 34994
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Идти дорогой Сахарова Мы должны бросить этой власти открытый вызов, как это сделал в свое время Андрей Сахаров. Пришло время начать формирование Гражданского Конгресса – открытого сетевого объединения сторонников демократии…

5 44 6 6658 25.05
Блоги

+ Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей Александр Лукашенко: Я действовал законно, защищая людей «Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — абсолютная ложь!»..

5 204 6 34639 26.05
8читать ;смотреть
Новости

фото: Андрей Епихин / ТАСС Бастрыкин: Трагедия в Казани произошла потому, что у школы не было охраны, за которую не хотели платить родители Глава СК РФ раскритиковал ситуацию с охраной казанской гимназии, где в начале мая произошло массовое убийство…

5 65 6 11471
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Шокирующий» случай Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана…

5 266 6 47990 24.05
Новости

Рейс компании Air France в Москву в обход Белоруссии снова отменили Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные аэропорта «Шереметьево»...

5 38 6 7010
Новости

фото: The Daily Beast / Getty СМИ: Диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолёта почти на полчаса раньше, чем получили письмо о бомбе Сомнения, как пишут расследователи, или предположения о некомпетентности белорусских спецслужб и президента вызывает и заявление официального Минска о том, что письмо с почтового сервера protonmail было отправлено из Швейцарии, что технически узнать невозможно из-за его защищенности…

5 31 6 5689
Новости

фото: Andrius Sytas / Reuters Международная организация гражданской авиации проведёт экстренное совещание из-за посадки самолёта Ryanair в Минске Сам перевозчик и ряд западных стран назвали произошедшее угоном воздушного судна…

5 30 6 6456
Блоги

О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…

5 111 6 22078 22.05
Блоги

Денис Драгунский писатель

Еще одна глупая ложь про СССР Не надо к мифу о советском пломбире добавлять миф о том, что советское общество было «этнически безразличным»...

5 408 6 80913 27.05
Блоги

Департамент по авиации Республики Беларусь: Об инциденте с аварийной посадкой самолета RyanAir В качестве доказательства, что на решение экипажа рейса RF4978 не оказывалось давление, угрозы и принуждения, представляем записи переговоров диспетчер-пилот…

5 129 6 26776 25.05
Новости

Австрия потребовала от России разъяснений отказа согласовать рейсы в Москву в обход воздушного пространства Белоруссии МИД страны призвал больше не мешать свободному авиасообщению между Россией и Европой, отметив, что это как в австрийских, так и в российских интересах…

5 49 6 10383
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

М.Майерс: Считаете ли вы Софью Сапегу политической заключенной?
М.Захарова: Вы на каком основании задаете этот вопрос? Мы же не правозащитная организация. Мы государственная структура, которая начала заниматься отстаиванием прав российской гражданки…

5 115 6 25798 27.05
#слушать 23:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Сразу несколько европейских компаний отменили рейсы в Москву из-за ограничения полётов над Белоруссией Они связаны с тем, что местные власти экстренно посадили самолёт Ryanair…

5 32 6 33582
Интервью Персонально ваш

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Российские спецслужбы принимали участие в этой операции. Белорусский КГБ не очень хорош. Он прекрасен, когда надо подавлять оппозицию, хватать… А что касается внешних операций, они вообще мало чего добивались…

5 29 6 71192 24.05
#слушать 50:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Кто лучше?
5 78 6 10566 25.05
Блоги

Андрей Литвинов, пилот Аэрофлота: Что бы сделал я В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?..

5 231 6 198580 24.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Nехта / Протасевич / Лукашенко / Путин/ боевые роботы Шойгу… Nехта / Протасевич / Лукашенко / Путин/ боевые роботы Шойгу… Диктаторы, в отличие от романтических прекрасных мальчишек, не знают жалости и не боятся крови…

5 67 6 77427 24.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9128735
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4916551

Сегодня в эфире