ИО премьера Армении Никол Пашинян предложил план урегулирования конфликта с Азербайджаном.

Он предполагает в т.ч. быстрый отвод военных подразделений от армяно-азербайджанской границы обеими сторонами и размещение на границе международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну — сопредседателя Минской группы. По словам Пашиняна, размещение наблюдателей необходимо, чтобы оба государства были уверены, что одна из сторон не приближается к границе.
Самое обсуждаемое
СМИ: Диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолёта почти на полчаса раньше, чем получили письмо о бомбе Сомнения, как пишут расследователи, или предположения о некомпетентности белорусских спецслужб и президента вызывает и заявление официального Минска о том, что письмо с почтового сервера protonmail было отправлено из Швейцарии, что технически узнать невозможно из-за его защищенности…
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…