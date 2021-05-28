ИО премьера Армении Никол Пашинян предложил план урегулирования конфликта с Азербайджаном.

Он предполагает в т.ч. быстрый отвод военных подразделений от армяно-азербайджанской границы обеими сторонами и размещение на границе международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну — сопредседателя Минской группы. По словам Пашиняна, размещение наблюдателей необходимо, чтобы оба государства были уверены, что одна из сторон не приближается к границе.