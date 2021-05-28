Глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал вынужденную посадку самолета компании в Минске угоном.

В письме главе департамента авиации Минтранса Белоруссии О’Лири также пишет, что белорусские диспетчеры после сообщения о бомбе отказались связаться с Ryanair, хотя получили такую просьбу от командира самолета. По информации О’Лири, заявления Белоруссии о том, что департамент авиации якобы пытался связаться с авиакомпанией, являются ложными.
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