Близ индийского города Коимбатора возвели храм в честь «богини коронавируса».

Как передает Agence France-Presse, новое божество пытаются умилостивить, чтобы остановить распространение инфекции. Ранее сообщалось, что верующие в Индии обмазываются навозом священных коров в целях защиты от коронавируса. Число жертв коронавируса в стране превышает 300 тысяч.