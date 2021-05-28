В российскую экономику верят менее четверти россиян.

Это показал опрос холдинга «Ромир». Согласно результатам исследования, оптимизм относительно экономической ситуации в России в той или иной степени испытывают 22% россиян. Доля аудитории, которая не ожидает ни улучшения, ни ухудшения в российской экономике в ближайшем будущем, составила 43%, ухудшения экономической ситуации в стране ожидает примерно треть опрошенных.