За последний месяц уровень доверия россиян к Алексею Навальному упал с 4% до 2%.

Это следует из опроса признанного иноагентом Левада центра. По его данным, наибольшее доверие оппозиционер вызывал в разгар протестов в январе (5%), опережая по этому показателю лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В беседе с интернет-изданием «Открытые медиа» замдиректора «Левада-центра»* Денис Волков отметил, что падение рейтинга главного критика Кремля ожидаемо, поскольку в последний месяц Навальный выходил из информационной повестки. Согласно результатам опроса, доверие к Владимиру Путину за месяц снизилось с 34% до 33%.