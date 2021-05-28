Экс-кандидат в президенты Беларуси пообещал 11 млн евро за задержание Лукашенко.

Обращение Валения Цекало размещено на ютьюб-канале оппозиционера. Объявленную сумму предполагается собрать по подписке. На сегодняшний день около 500 т человек пожертвовали на инициативу 39 тысяч евро. Сбор продолжится до 9 августа. Перед выборами в 202 году Цепкало с семьей уехал в Европу, опасаясь уголовного преследования на родине.
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