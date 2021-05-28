Россия призывает не политизировать вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске.

Об этом российский премьер Михаил Мишускин сказал в беседе со своим белорусским коллегой Романом Головченко. По словам Мишустина Россия поддерживает позицию Белоруссии о необходимости провести открытое международное расследование и однозначно выступает против односторонних санкций.