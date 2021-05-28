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02:05, 28 мая 2021

Россия призывает не политизировать вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске.

Об этом российский премьер Михаил Мишускин сказал в беседе со своим белорусским коллегой Романом Головченко. По словам Мишустина Россия поддерживает позицию Белоруссии о необходимости провести открытое международное расследование и однозначно выступает против односторонних санкций.


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