Россия и Белоруссия придерживаются сходной модели поведения.

Так считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, страны НАТО «должны относиться к этому серьезно», потому что эта модель «нарушает демократические права и ценности, в которые верит НАТО», а также «создает нестабильность» в регионе. Как передает ТАСС, в подтверждение своих слов генсек НАТО привел инцидент с принудительной посадкой самолета в Минске, ситуацию с оппозиционным политиком Алексеем Навальным и подавление протестов.
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