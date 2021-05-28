Действующий сирийский лидер Башар Асад победил на президентских выборах.

Как сообщил председатель парламента Сирии Хаммуда Сабаг , Асад набрал более 95% голосов. Явка составила 78%. Соперниками Асада на выборах были представитель «Демократического оппозиционного фронта» Ахмед Мерии и бывший депутат от Социалистической партии Абдалла Саллюм Абдалла. При этом заявки на участие подали еще 48 кандидатов, но они были отклонены.
Самое обсуждаемое
СМИ: Диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолёта почти на полчаса раньше, чем получили письмо о бомбе Сомнения, как пишут расследователи, или предположения о некомпетентности белорусских спецслужб и президента вызывает и заявление официального Минска о том, что письмо с почтового сервера protonmail было отправлено из Швейцарии, что технически узнать невозможно из-за его защищенности…
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…