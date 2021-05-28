Действующий сирийский лидер Башар Асад победил на президентских выборах.

Как сообщил председатель парламента Сирии Хаммуда Сабаг , Асад набрал более 95% голосов. Явка составила 78%. Соперниками Асада на выборах были представитель «Демократического оппозиционного фронта» Ахмед Мерии и бывший депутат от Социалистической партии Абдалла Саллюм Абдалла. При этом заявки на участие подали еще 48 кандидатов, но они были отклонены.