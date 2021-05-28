Власти США подтвердили решение прежней администрации о выходе из Договора по открытому небу.

По сведениям Associated Press МИДу России направлено официальное уведомление о том, что США в Договор не вернутся. В мае прошлого года, еще при Трампе США обвинили Россию в нарушении ДОН и объявили, что выходят из соглашения. По истечении шести месяцев с этого момента выход США из соглашения вступил в силу. После этого в Москве также сообщили о денонсации договора.