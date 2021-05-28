Основатель телеграм-канала NEXTA Степан Путило попросил у властей Польши усилить его охрану.

Как передает ТАСС, Путило сказал, что опасается за свою жизнь, т.к. получает больше угроз, чем во время массовых протестов в Белоруссии в августе 2020 года. Оппозиционер также призвал Евросоюз усилить давление на Александра Лукашенко. В Беларуси против Путило возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков. Суд в Минске признал NEXTA экстремистским каналом, а его администраторов — террористами. Беларусь несколько раз требовала от Польши их экстрадиции.
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