К арестованной в Минске россиянке Софии Сапеги снова не пустили адвоката.

Как рассказал т\к «Дождь» сам Александр Филанович, причиной недопуска назвали нехватку кабинетов для свиданий в СИЗО КГБ. Адвокат также сообщил, что суд сегодня рассмотрит жалобу на задержание Сапеги. Таким образом, у адвоката практически не остается времени на ознакомление с делом. Софию Сапегу задержали 23 мая вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после того, как их рейс совершил принудительную посадку в Минске. Суд арестовал ее на два месяца. «Новая газета» писала, что Сапегу подозревают организации массовых беспорядков. По сведениям Би-би-си», девушка также фигурирует в качестве подозреваемой в уголовном деле о разжигании социальной вражды.
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